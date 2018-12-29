День в ООС: Оккупанты продолжают нарушать новогоднюю "тишину"

Новости Украины: В первый день новогодней "тишины" оккупанты дважды открывали огонь.

Сегодня оккупанты 2 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, по состоянию на 18 часов российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что случаи применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

Позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе поселка Железный на Горловском направлении, а также в районе населенного пункта Гнутовое на Мариупольском направлении.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

В штабе сообщили, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Напомним, несмотря на то, что 29 декабря с 00.00 часов был введен бессрочный режим "тишины" враг открыл огонь из гранатометов по позициям ВСУ.