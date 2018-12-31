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В Карпатах спасатели разыскали заблудившуюся туристку

В Карпатах спасатели разыскали заблудившуюся туристку
10:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Карпатах в долине Драгобрат спасатели разыскали 27-летнюю жительницу Киева.

Закарпатские спасатели разыскали 27-летнюю жительницу Киева, которая заблудилась, катаясь на лыжах.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС, сообщение поступило к спасателям 30 декабря в 14.35. "Катаясь на лыжах в условиях незнакомой местности, женщина потеряла ориентир и заблудилась", - проинформировали в ведомстве.

Для проведения поисково-спасательных работ привлекли 5 спасателей пгт Ясиня. В 23.40 туристку обнаружили в районе горной долины Крачунеска (направление с. Чорная Тиса). Ее сопроводили к временному месту проживания на курорте "Драгобрат".

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"Состояние молодой женщины было удовлетворительное, медицинской помощи не требовалось", - отмечается в сообщении.

Напомним, на Драгобрате ратрак наехал на туристку, девушка в реанимации - СМИ

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Карпаты, Лыжи, ГСЧС, Драгобрат, Туристка.
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