В Киеве в новогоднюю ночь сгорело авто (Видео)

В Святошинском районе Киеве в ночь на вторник, 1 января, Renault Clio врезался в ограждение. В результате столкновения автомобиль загорелся, сообщает Информатор. В момент аварии в машине находились четыре человека. По словам свидетеля, Renault и автомобиль BMW на высокой скорости подъезжали к кольцевой развязке. Водитель Clio не справился с управлением и врезался в ограждение. После столкновения авто загорелось. Его водителя с места происшествия увезли на BMW. На тот момент в Renault находились еще пассажиры. Их эвакуировали свидетели ДТП. На месте происшествия побывали пожарные, две кареты скорой помощи, а также патрульные полицейские. Никто из пассажиров Renault не погиб, однако некоторых из них госпитализировали. Детали аварии установит следствие.