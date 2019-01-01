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Вторник, 01.01.2019

В Киеве в новогоднюю ночь сгорело авто (Видео)

В Святошинском районе Киеве в ночь на вторник, 1 января, Renault Clio врезался в ограждение. В результате столкновения автомобиль загорелся, сообщает Информатор. В момент аварии в машине находились четыре человека. По словам свидетеля, Renault и автомобиль BMW на высокой скорости подъезжали к кольцевой развязке. Водитель Clio не справился с управлением и врезался в ограждение. После столкновения авто загорелось. Его водителя с места происшествия увезли на BMW. На тот момент в Renault находились еще пассажиры. Их эвакуировали свидетели ДТП. На месте происшествия побывали пожарные, две кареты скорой помощи, а также патрульные полицейские. Никто из пассажиров Renault не погиб, однако некоторых из них госпитализировали. Детали аварии установит следствие.
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Киев, Пожар, Полиция, Авто, Происшествие.
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