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В Запорожье из-за петарды сгорела квартира

В Запорожье из-за петарды сгорела квартира
07:36 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: Из-за брошенной на балкон петарды в Запорожье в квартире вспыхнул пожар.

В новогоднюю ночь, 1 января, в Александровском районе Запорожья неизвестный бросил петарду через балкон в квартиру, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожья.

Как отметили в пресс-службе, в одной из квартир на 2-м этаже горели домашние вещи и мебель. Спасателям удалось потушить пожар и установить его причину – взрыв петарды, которая попала на балкон извне.

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Хозяйка квартиры во время пожара была дома, поэтому смогла самостоятельно покинуть опасное место. По факту происшествия ведется расследование.

Напомним, в с.Раздольное Харьковской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме барачного типа на 4 квартиры, в результате которого погибли мужчина и женщина.

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Пожар, Запорожье, ГСЧС, Происшествие.
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