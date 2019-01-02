В Запорожье из-за петарды сгорела квартира

Новости Украины: Из-за брошенной на балкон петарды в Запорожье в квартире вспыхнул пожар.

В новогоднюю ночь, 1 января, в Александровском районе Запорожья неизвестный бросил петарду через балкон в квартиру, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожья.

Как отметили в пресс-службе, в одной из квартир на 2-м этаже горели домашние вещи и мебель. Спасателям удалось потушить пожар и установить его причину – взрыв петарды, которая попала на балкон извне.

Хозяйка квартиры во время пожара была дома, поэтому смогла самостоятельно покинуть опасное место. По факту происшествия ведется расследование.

Напомним, в с.Раздольное Харьковской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме барачного типа на 4 квартиры, в результате которого погибли мужчина и женщина.