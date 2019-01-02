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Пограничники на Азове получили катер-перехватчик

Пограничники на Азове получили катер-перехватчик
11:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Думская

Новости Украины: Новый катер-перехватчик получил Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Модернизированный катер проекта "UMS-1000" поступил в Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, сообщается на странице "Урядовый портал" в соцсети Фейсбук.

"Он имеет отличные характеристики - мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета, с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме", - говорится в опубликованном в среду утром сообщении.

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В информации отмечается, что в ходе испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 км/ч) "и это не его скоростной предел".

Напомним, ракетный катер «Прилуки» с помощью предупредительного артиллерийского огня заставил остановиться судно под флагом Танзании, которое подозревалось в перевозке контрабанды.

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Пограничники, ГПСУ, Азов, Катер проекта UMS-1000.
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