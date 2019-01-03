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В Ровно под колесами автобуса погибли два человека

В Ровно под колесами автобуса погибли два человека
13:48 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины: В Ровном на улице Степана Бандеры водитель автобуса совершил наезд на двух пешеходов: мужчину и женщину.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области, происшествие случилось 2 января около 19.20. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, женщина умерла в больнице.

"Полицейские на месте происшествия установили, что 39-летний житель, водитель автобуса "Эталон", который осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, на проезжей части дороги допустил наезд на двух пешеходов. 34-летний житель областного центра от полученных травм погиб на месте происшествия. 35-летнюю ровенчанку доставили в центральную городскую больницу, но спасти ее жизнь медикам не удалось – почти через час женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно медицинскому освидетельствованию водитель был трезв. Сейчас он задержан в порядке ст.208 УПКУ, он находится в следственном изоляторе. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Под Львовом произошло масштабное ДТП: погибло двое людей

Напомним, в городе Обухов Киевской области автомобиль "ЗАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом сообщением "Обухов-Матяшовка", вследствие чего трое пассажиров "Запорожца" погибли на месте, четверо человек, находившихся в автобусе, получили травмы.

А неподалеку от села Высокое Томашпольского района Винницкой области столкнулись автомобили Ford Mondeo и ВАЗ 21099. В результате аварии погибли двое взрослых и младенец.

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ДТП, Ровно, Авария, Полиция, Происшествие.
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