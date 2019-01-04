В Одессе насильственно убили пенсионера-валютчика

Новости Украины: В собственной квартире был убит пенсионер, специализировавшийся на обмене валют.

Полиция в Одессе обнаружила мертвым 79-летнего пенсионера, который занимался обменом валют, сообщает пресс-служба местной полиции.

Пенсионер был убит в собственной квартире вечером 3 января. Пресс-служба отмечает, что на теле мужчины обнаружено множество следов пыток, ноги и руки были связаны, а во рту засвидетельствован кляп.

Мужчина 1939 года рождения несколько последних лет обменивал валюту. Неизвестными была ограблена квартира, из которой пропали деньги и драгоценности.

Правоохранители отказались предоставить больше информации касательно убитого.