В Одессе насильственно убили пенсионера-валютчика

Полиция в Одессе обнаружила мертвым 79-летнего пенсионера, который занимался обменом валют, сообщает пресс-служба местной полиции.
Пенсионер был убит в собственной квартире вечером 3 января. Пресс-служба отмечает, что на теле мужчины обнаружено множество следов пыток, ноги и руки были связаны, а во рту засвидетельствован кляп.
Мужчина 1939 года рождения несколько последних лет обменивал валюту. Неизвестными была ограблена квартира, из которой пропали деньги и драгоценности.
Правоохранители отказались предоставить больше информации касательно убитого.