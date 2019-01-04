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Кровавое ДТП в Харькове: стало известно, как Зайцева училась в автошколе

Кровавое ДТП в Харькове: стало известно, как Зайцева училась в автошколе
22:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости Украины: Автошколу, в которой училась Зайцева, могут лишить государственной аккредитации.

Автошколу, в которой училась вождению Елена Зайцева, обвиняемая по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове 18 октября 2017 года, могут лишить государственной аккредитации. Об этом рассказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Установлено, что курс обучения в этой автошколе длится 2 - 2,5 месяца, после чего выдается свидетельство об окончании курса. Из записей журнала учета занятий группы водителей категории "В" установлено, что подозреваемая (Зайцева - ред.) отсутствовала на пяти занятиях в течение октября-ноября 2015 года. В то же время, она присутствовала на занятии 9 октября 2015 г., что противоречит справке от Государственной пограничной службы Украины, согласно которой с 8 по 11 октября 2015 года Зайцева находилась за пределами страны", - отметили в отделе.

Согласно ответу Министерства образования и науки Украины, добавили в отделе, установлено, что эта автошкола не является учреждением профессионального образования: "Она не имеет соответствующей лицензии и не имеет права выдавать документы государственного образца".

"В связи с выявленными нарушениями направлены запросы председателю Государственной аккредитационной комиссии Украины, начальнику Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области и председателю Государственной аккредитационной комиссии сервисного центра на лишение автошколы сертификата о государственной аккредитации", - сказали в отделе.

По получению ответов, добавили в отделе, будут приняты соответствующие решения.

Как сообщал Укринформ, 28 декабря 2018 года начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области генерал полиции Олег Бех сообщил, что полиция продолжает искать пропавшего врача-нарколога Елену Федирко, которая первой осматривала Зайцеву после ДТП. По данным полиции, 11 сентября Федирко не явилась на заседание суда, и тогда стало известно, что 6 сентября она выехала на оккупированную зону.

20 декабря Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП на улице Сумской приобщил к делу данные новой автотехнической экспертизы скорости движения авто Елены Зайцевой, которая была проведена в Днепропетровском научно-исследовательском институте судебных экспертиз: Lexus двигался со скоостью 106 км/час. Водитель мог остановиться до стоп-линии, если бы двигался с установленной скоростью.

19 декабря 2018 года Киевский райсуд Харькова продлил арест как меру пресечения для фигурантов дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 16 февраля 2019 года.

26 октября медкомиссия, созданная по заявлению защиты Зайцевой, что у нее постравматическая энцефалопатия головного мозга, признала: у Зайцевой нет патологий, и она может пребывать в СИЗО.

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В рассмотрении дела в суде объявлен перерыв до 8 января 2019 года

Елена Зайцева и Геннадий Зайцева и Дронов обвиняются по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины с санкцией до 10 лет лишения свободы.

18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова столкнулись автомобили Volkswagen Touareg и Lexus. От удара Lexus вылетел на тротуар, где сбил 11 пешеходов, из них 5 погибли на месте и еще одна пострадавшая умерла в больнице. За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов. Сначала он проходил по делу как свидетель. В начале ноября ему сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины.

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ДТП, Харьковская область, Автошкола, Нацполиции, Елена Зайцева.
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