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Генпрокуратура: руководителя службы автомобильных дорог подозревают в растратах бюджетных средств

Генпрокуратура: руководителя службы автомобильных дорог подозревают в растратах бюджетных средств
05:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Руководителю службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области сообщили о подозрении в растратах бюджетных денег.

Одному из руководителей службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области вручено уведомление о подозрении по факту растраты бюджетных средств на сумму более 105 миллионов гривен во время проведения ремонтных работ на трассе Н-10 "Стрий-Мамалыга", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины

"Досудебным расследованием установлено завышение в два раза цены на отдельные материальные ресурсы, использованные при выполнении вышеуказанных работ (оказание услуг), что привело к нанесению ущерба государственному бюджету на сумму более 105 миллионов гривен" – говорится в сообщении, на официальном сайте Генпрокуратуры в пятницу.

"Одному из руководителей службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области вручено извещение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины" – подытожили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Генпрокуратура, Бюджетные средства, Ивано-Франковской область, Руководитель службы автомобильных дорог.
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