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Во Львове в лесопарковой зоне обнаружили гранаты времен Второй мировой войны

Во Львове в лесопарковой зоне обнаружили гранаты времен Второй мировой войны
11:01 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: Во Львове пиротехники ГСЧС уничтожили три ручные гранаты, которые были обнаружены в лесопарковой зоне.

Во Львове на ул. Керченская в лесопарковой зоне были обнаружены три гранаты времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области .

"3 января в 14:10 спасателям поступило сообщение, что в г. Львове на ул. Керченская, 13 во время прогулки по лесопарковой зоне, на расстоянии 200 м от жилых домов и 100 м от дороги, выявлено 3 предмета, внешне похожие на гранаты времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

О факте обнаружения боеприпасов было сообщено в правоохранительные органы и была подана срочная заявка во 2-ой специальный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины на изъятие и уничтожение боеприпасов.

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Отмечается, что в результате осмотра пиротехники ГСЧС квалифицировали боеприпасы как 2 ручные гранаты О-23 и 1 ручную гранату Z-23. 4 января боеприпасы изъяли с места находки и уничтожили в специально отведенном для этого месте.

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Львов, Лесопарковая зона, Обнаружены гранаты, Времен Второй мировой войны.
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