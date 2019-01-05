Подозреваемого в убийстве студенток задержали на кладбище в Турции

Новости Украины: Подозреваемый в убийстве студенток из Турции, учившихся в харьковском вузе, задержан в Стамбуле.

Гражданин Турции, подозреваемый в убийстве двух своих землячек, учившихся в Харьковском национальном университете им.В.Каразина, задержан в Стамбуле, сообщил почетный консул Республики Турция в Харькове Владимир Белый.

"В Стамбуле его сегодня (в субботу - ред) задержали. Насколько знаю, на кладбище. Он был вооружен", - сказал В.Белый корреспонденту.

Он затруднился ответить на вопрос, что будет с задержанным, но отметил, что Турция не выдает своих граждан.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что пока не располагают информацией о задержании подозреваемого.

Как сообщалось, 3 января в съемной квартире в доме по ул.Валентиновская в Харькове были найдены тела двух студенток из Турции, учившихся в Харьковском национальном университете им.В.Каразина. У обеих девушек было перерезано горло.

По данному факту начато уголовное производство по п.1, 6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские установили, что из квартиры пропали ноутбук, принтер и мобильные телефоны погибших. Поэтому следователи квалифицировали действия злоумышленника и по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины.

5 января отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил, что в двойном убийстве подозревается 20-летний гражданин Республики Турция и его собираются объявить в международный розыск.