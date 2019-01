Десантный корабль США USS FortMcHenry входит в Черное море

Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море.

Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США на странице в Twitter, пишет Украинский милитаристский портал Минобороны.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1

