Десантный корабль США USS FortMcHenry входит в Черное море

Новости Украины: В Черное море идет американский десантный корабль.

Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море.

Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США на странице в Twitter, пишет Украинский милитаристский портал Минобороны.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 6 января 2019 г.

Отмечается, что корабль может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).

Также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

Двадцать вторая морская экспедиционная группа является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек.

Отмечается, что ранее в Черное море зашло судно SLNC York с военным грузом, которое уже дошло до порта Константа в Румынии.