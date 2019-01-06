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Десантный корабль США USS FortMcHenry входит в Черное море

Десантный корабль США USS FortMcHenry входит в Черное море
16:04 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Twitter

Новости Украины: В Черное море идет американский десантный корабль.

Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море.

Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США на странице в Twitter, пишет Украинский милитаристский портал Минобороны.

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Отмечается, что корабль может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).

Также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

Двадцать вторая морская экспедиционная группа является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек.

Отмечается, что ранее в Черное море зашло судно SLNC York с военным грузом, которое уже дошло до порта Константа в Румынии.

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Все по теме:

Украина, США, Великобритания, Черное море, USS FortMcHenry.
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