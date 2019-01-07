Скачать
Понедельник, 07.01.2019
Названа причина крушения судна у берегов Турции
В МИД назвали причину крушения судна у берегов Турции
Названо возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Названо возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Погба прибыл на медосмотр в испанский клуб
Погба прибыл на медосмотр в испанский клуб
Лучшие рождественские поздравления 2019 года для друзей и семьи
Лучшие рождественские поздравления 2019 года для друзей и семьи

7 января боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

7 января боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
18:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины: В течении суток зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск, один военнослужащий ООС получил ранения.

Незаконные вооруженные формирования в течении дня понедельника 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, один военнослужащий ВСУ получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течении текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск…Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - говорится в сводке штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Порошенко: Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Черном море

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вильный на Луганском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении.

Боевики продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ на Донбассе

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных" – подытожили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, Березово, Павлополь, Луганское, ООС, Вильный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 7 января 2019: все знаки Зодиака
02 Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
03 Рождество 2019: Колядки, щедровки,посевалки на русском языке в стихах
04 Прикольные поздравления с Рождеством 2019
05 Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
Патриарх Филарет объяснил претензию ПЦУ на патриархат
Патриарх Филарет объяснил претензию ПЦУ на патриархат
Четыре украинца погибли в Черном море у берегов Турции
Четыре украинца погибли в Черном море у берегов Турции
Душевные поздравления с Рождеством: самые теплые слова для родных
Душевные поздравления с Рождеством: самые теплые слова для родных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь