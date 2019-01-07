Порошенко: Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Черном море

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не позволит России решать как ей использовать Азовское море и Керченский пролив.

"Мы никогда не признаем оккупацию Азовского моря, которую Россия пытается сейчас осуществить. Мы никогда не признаем оккупацию Керченского пролива. И мы настаиваем на международном праве, мы будем использовать Керченский пролив и Азовское море", - заявил П.Порошенко в интервью телеканалу CNN Turk, сообщает в понедельник пресс-служба главы Украинского государства.

"Потому, что Азовское море - это зона экономической активности мультимилионной агломерации на востоке моей страны. Мне ненавистна мысль, что Россия будет решать за суверенную и независимую Украину, как нам использовать Азовское море. Мы не позволим этого", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил об агрессии российских военных против украинских кораблей в нейтральных водах Черного моря и захвате в плен украинских моряков. "Это было не только в Керченском проливе. Регулярные российские войска под российским флагом напали на военное судно украинского флота, открыли огонь из 30-мм орудия, без всякой причины открыли огонь по моим морякам, начав штурмовую операцию, провоцируя украинцев открыть огонь", - сказал он.

П.Порошенко отметил, что Украина имеет доказательства того, что атака россиян была осуществлена в нейтральных водах. "Мы имеем видео, радиоперехваты, спутниковые снимки - у нас есть всё. В нейтральных водах Черного моря, недалеко от Турции, кстати", - констатировал президент.

"И Россия говорит о провокации? Это открытые международные воды, это внутренние украинские воды. Есть международное право и двусторонний договор, где Керченский пролив это совместный пролив, относящийся и к Украине, и к России. И это был всего лишь плановый переход из Одессы в Мариуполь для ротации этих двух малых военных судов. Они не имеют никакого дополнительного вооружения, дополнительных членов экипажа, ничего", - также подчеркнул глава государства.

П.Порошенко отметил, что Россия не может объяснить почему и кто принял решение напасть на украинские корабли.

"Однако, это является актом агрессии. Это юридическая ответственность Российской Федерации за нападение на мои корабли. 24 украинских моряка, которые сейчас находятся в Москве. Это не подпадает под юрисдикцию российского суда. Они являются военнопленными по Женевской конвенции. И Россия должна немедленно вернуть моих солдат", - заявил президент Украины.

Глава государства отметил, что призывы и требования об освобождении украинских моряков из плена к президенту РФ Владимиру Путину звучали на саммите стран "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, от Европейского Союза, НАТО, от стран "Большой семерки", США, Канады, Японии и многих других . "От всего мира. Почему это произошло? Потому что Путин не смог объяснить, что именно он делает, почему он открыл огонь, почему он напал на военный корабль. Ситуация становится все хуже", - констатировал П.Порошенко, напомнив, что чтобы удерживать Россию за столом переговоров, к ней применяются санкции.

Президент также обратил внимание на вопросы безопасности в Черном море. Он подчеркнул, что это очень важный вопрос и для всех государств черноморского региона - Украины, Турции, Болгарии, Румынии, Грузии. "И только Россия пытается дестабилизировать ситуацию", - констатировал П.Порошенко.

В этом контексте глава государства выразил уверенность, что Россия объяснить почему новый комплекс противовоздушной обороны С-400, а также новый противокорабельный комплекс сейчас дислоцируются в Керчи и Феодосии на оккупированном Россией украинском полуострове.

"Это совершенно недопустимо. Мы не позволим милитаризировать Черное море. И в данной ситуации мы должны быть готовы ответить", - сказал глава Украинского государства.