Порошенко пообещал украинцам религиозную свободу

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что как президент страны гарантирует уважение к религиозному выбору и вероисповеданию каждого украинца.

Президент Украины Петр Порошенко гарантирует уважение к религиозному выбору и вероисповеданию каждого гражданина страны.

"Я как президент гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор, свободу вероисповедания каждого гражданина", - сказал он в обращении, которое транслировали украинские каналы после церемонии вручения в Стамбуле Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

П.Порошенко отметил, что для украинцев своя церковь – это гарантия их духовной свободы. "Это залог общественного согласия", - подчеркнул он.

По словам президента, Томос для Украины – это фактически еще один акт провозглашения независимости страны. "Он завершит утверждение самостоятельности Украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессионный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со Вселенским православием, которых несправедливо клеймили неканоничностью", - заявил П.Порошнко.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.