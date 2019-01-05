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Суббота, 05.01.2019
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Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ

Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ
14:00 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Православная церковь Украины будет и дальше объединять страну.

Православная церковь Украины продолжит объединять страну, уверен президент Украины Петр Порошенко.

"Умоляю Вас и молюсь, чтобы Церковь продолжала объединять Украину любовью и молитвой", - сказал П.Порошенко в субботу в Стамбуле после церемонии подписания Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Он напомнил, что в Украине независимую церковь ждали столетия.

"Среди 15-ти звезд, среди 15-ти православных церквей появилась украинская звездочка. В этом храме Георгия Победоносца мы услышали молитву на украинском языке. Мы очень долго к этому шли", - отметил П.Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко также пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину.

"Хочу заявить: мы ждем Вас в Украине и ждем с нетерпением", - сказал П.Порошенко в субботу в Стамбуле после церемонии подписания патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Слава Богу! Без Божьей воли невозможно было бы это событие – подписание Томоса для Украины. Благодарю его Всесвятость Варфоломея за веру, любовь к Украине и нашему народу, мужество начать процесс предоставления автокефалии Православной церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни", - сказал президент Украины.

Президент назвал подписание Томоса об автокефалии историческим событием и высказал надежду, что этот день навсегда войдет в историю. 

 Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). в понедельник, 7 января в Софии Киевской состоится праздничное богослужение с участием Президента Петра Порошенко, где будет продемонстрировано Томос об автокефалии. Богослужение начнется 7 января 2019 года в 10 часов утра. В совместной молитве запланировано участие Президента Украины, Главы Верховной Рады Украины, народных депутатов Украины, членов Кабинета министров Украины, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров.

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Стамбул, Петр Порошенко, Вселенський Патриарх Варфоломей, Томос, ПЦУ, Митрополит Епифаний.
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