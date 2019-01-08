Скачать
Вторник, 08.01.2019
После отставки Мэттиса уже два кандидата отказались от должности главы Пентагона
После отставки Мэттиса уже два кандидата отказались от должности главы Пентагона
Итоги 7 января: рождественская литургия и Томос в Киеве, крушение корабля с украинцами, жалоба в ЕСПЧ, отставка главы ВБ
Все самое главное за 7 января
Салах стал лучшим игроком декабря в АПЛ по версии PFA
Салах стал лучшим игроком декабря в АПЛ по версии PFA
Лучшие рождественские поздравления 2019 года для друзей и семьи
Лучшие рождественские поздравления 2019 года для друзей и семьи

Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке

Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке
07:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Днепре установили личность девушки, чье тело нашли в чемодане в мусорном баке.

Полиция Днепра установила личность девушки, чье тело было найдено в чемодане в мусорном баке. Это 19-летняя жительница Новомосковского района, которая последнее время проживала в г. Днепр.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

«Согласно справке судебно-медицинской экспертизы смерть девушки наступила в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по факту умышленного убийства, полиция принимает меры, направленные на установление лица, причастного к преступлению.

Уже установлен круг знакомых убитой, с которыми в настоящее время работают следователи.

В Днепре убили девушку и в чемодане выбросили в мусорный бак

Сами же родственники умершего подтвердили СМИ ее личность - ее зовут Дарья Белоус и на момент смерти ей было 19 лет.

Дария была родом из Харьковской области, в Днепр приехала тогда, когда поступила в колледж на 12-м квартале. Жила там же, в общежитии, и с момента приезда в город находилась под опекой местных социальных служб - ее родителей лишили родительских прав, когда девушке было 17 лет.

Известно, что Новый год девушка отмечала в Киеве, в четверг - 3-го января - она в последний раз вышла на связь, сообщив, что с ней все хорошо и она едет домой. Уже на следующий день ее телефон был отключен. С кем она праздновала, в какой компании возвращалась домой и куда пошла по приезду - никто не знает.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Убийство, Днепр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Глава Всемирного банка подал в отставку
02 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
03 МинВОТ: Затонувшее у берегов Турции судно могло перевозить уголь из ОРДЛО
04 Селюк о Зинченко: Никому не нужны эти понты дешевые
05 Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
Голосование по Brexit: Стала известна дата
Голосование по Brexit: Стала известна дата
Австрийским подросткам запретили вейпить
Австрийским подросткам запретили вейпить
Рецепт дня: Шах-плов
Рецепт дня: Шах-плов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь