Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке

Новости Украины: В Днепре установили личность девушки, чье тело нашли в чемодане в мусорном баке.

Полиция Днепра установила личность девушки, чье тело было найдено в чемодане в мусорном баке. Это 19-летняя жительница Новомосковского района, которая последнее время проживала в г. Днепр.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

«Согласно справке судебно-медицинской экспертизы смерть девушки наступила в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по факту умышленного убийства, полиция принимает меры, направленные на установление лица, причастного к преступлению.

Уже установлен круг знакомых убитой, с которыми в настоящее время работают следователи.

Сами же родственники умершего подтвердили СМИ ее личность - ее зовут Дарья Белоус и на момент смерти ей было 19 лет.

Дария была родом из Харьковской области, в Днепр приехала тогда, когда поступила в колледж на 12-м квартале. Жила там же, в общежитии, и с момента приезда в город находилась под опекой местных социальных служб - ее родителей лишили родительских прав, когда девушке было 17 лет.

Известно, что Новый год девушка отмечала в Киеве, в четверг - 3-го января - она в последний раз вышла на связь, сообщив, что с ней все хорошо и она едет домой. Уже на следующий день ее телефон был отключен. С кем она праздновала, в какой компании возвращалась домой и куда пошла по приезду - никто не знает.