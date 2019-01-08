Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15

В ближайшие сутки, 9 января, погоду в Украине будет определять холодный морозный воздух, запад и восток страны будут под влиянием атмосферных фронтов, сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях ожидается небольшой, в восточных - умеренный снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, в западных, восточных и Днепропетровской областях 5-10° мороза; днем 4-10° мороза, на Прикарпатье, Закарпатье и юге страны 0-5° мороза, в Крыму и юге Одесской области 0-5° тепла.
В Киеве - без существенных осадков, на дорогах гололедица, температура ночью 12-14°, днем 7-9° мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 января самая высокая температура днем была зафиксирована на уровне 8,9 градусов выше ноля в 2005 году, самая низкая ночью – на отметке 29,2 градусов мороза в 1940 году.
Погода в городах Украины на 9 января:
Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.
Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.
Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.