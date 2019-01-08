Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15

Новости Украины: Завтра, 9 января, преимущественно ясная погода, но с небольшим снегом в Карпатах с сильными морозами по всей территории Украины.

В ближайшие сутки, 9 января, погоду в Украине будет определять холодный морозный воздух, запад и восток страны будут под влиянием атмосферных фронтов, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидается небольшой, в восточных - умеренный снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, в западных, восточных и Днепропетровской областях 5-10° мороза; днем 4-10° мороза, на Прикарпатье, Закарпатье и юге страны 0-5° мороза, в Крыму и юге Одесской области 0-5° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, на дорогах гололедица, температура ночью 12-14°, днем 7-9° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 января самая высокая температура днем была зафиксирована на уровне 8,9 градусов выше ноля в 2005 году, самая низкая ночью – на отметке 29,2 градусов мороза в 1940 году.

Погода в городах Украины на 9 января:

Ужгород – снег, ночью -8...-10, днем -1...-3

Львов – снег, ночью -8...-10, днем -1...-3

Ивано-Франковск – преимущественно ясно, ночью -5...-7, днем -1...-3

Тернополь – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Черновцы – снег, ночью -11...-13, днем -2...-4

Хмельницкий – снег, ночью -10...-15, днем -2...-4

Луцк – снег, ночью -3...-5, днем -3...-5

Ровно – преимущественно ясно, ночью -9...-11, днем -1...-3

Житомир – преимущественно ясно, ночью -10...-12, днем -4...-6

Винница – преимущественно ясно, ночью -11...-13, днем -4...-6

Одесса – преимущественно ясно, ночью -7...-9, днем -1...+1

Николаев – преимущественно ясно, ночью -9...-11, днем 0...-2

Херсон – преимущественно ясно, ночью -8...-10, днем -1...-3

Симферополь – преимущественно ясно, ночью -1...+1, днем -1...-3

Кропивницкий –преимущественно ясно, ночью -11...-13, днем -4...-6

Черкассы – преимущественно ясно, ночью -12...-14, днем -5...-7

Чернигов – преимущественно ясно, ночью -13...-15, днем -6...-8

Сумы – преимущественно ясно, ночью -14...-16, днем -7...-9

Полтава – преимущественно ясно, ночью -13...-15, днем -5...-7

Днепр – преимущественно ясно, ночью -12...-14, днем -4...-6

Запорожье – преимущественно ясно, ночью -9...-11, днем -2...-4

Донецк – преимущественно ясно, ночью -8...-10, днем -2...-4

Луганск – снег, ночью -9...-11, днем -4...-6

Харьков – снег, ночью -9...-11, днем -5...-7

Киев – преимущественно ясно, ночью -10...-12, днем -7...-9

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.

Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.