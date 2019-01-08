Скачать
Вторник, 08.01.2019
&quot;Укравтодор&quot; отчитался о ликвидации ям на дорогах за 2018 год
"Укравтодор" отчитался о ликвидации ям на дорогах за 2018 год
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
Шахтер - Айнтрах: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Шахтер - Айнтрах: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Игровые премьеры января 2019: во что поиграть в новогодние праздники? (Видео)
Игровые премьеры января 2019: во что поиграть в новогодние праздники? (Видео)

Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15

Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
13:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Завтра, 9 января, преимущественно ясная погода, но с небольшим снегом в Карпатах с сильными морозами по всей территории Украины.

В ближайшие сутки, 9 января, погоду в Украине будет определять холодный морозный воздух, запад и восток страны будут под влиянием атмосферных фронтов, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидается небольшой, в восточных - умеренный снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, в западных, восточных и Днепропетровской областях 5-10° мороза; днем 4-10° мороза, на Прикарпатье, Закарпатье и юге страны 0-5° мороза, в Крыму и юге Одесской области 0-5° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, на дорогах гололедица, температура ночью 12-14°, днем 7-9° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 января самая высокая температура днем была зафиксирована на уровне 8,9 градусов выше ноля в 2005 году, самая низкая ночью – на отметке 29,2 градусов мороза в 1940 году.

Погода в городах Украины на 9 января:

  • Ужгород – снег, ночью -8...-10, днем  -1...-3
  • Львов – снег, ночью -8...-10, днем -1...-3
  • Ивано-Франковск – преимущественно ясно, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Тернополь – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Черновцы –  снег, ночью -11...-13, днем -2...-4
  • Хмельницкий – снег, ночью -10...-15, днем -2...-4
  • Луцк – снег, ночью -3...-5, днем -3...-5
  • Ровно –   преимущественно ясно, ночью -9...-11, днем -1...-3
  • Житомир – преимущественно ясно, ночью -10...-12, днем  -4...-6
  • Винница –  преимущественно ясно, ночью -11...-13, днем  -4...-6
  • Одесса –  преимущественно ясно, ночью -7...-9, днем -1...+1
  • Николаев – преимущественно ясно, ночью -9...-11, днем 0...-2
  • Херсон – преимущественно ясно, ночью -8...-10, днем -1...-3
  • Симферополь – преимущественно ясно, ночью -1...+1, днем -1...-3
  • Кропивницкий –преимущественно ясно, ночью -11...-13, днем  -4...-6
  • Черкассы – преимущественно ясно, ночью -12...-14, днем  -5...-7
  • Чернигов – преимущественно ясно, ночью -13...-15, днем  -6...-8
  • Сумы – преимущественно ясно, ночью -14...-16, днем -7...-9
  • Полтава – преимущественно ясно, ночью -13...-15, днем -5...-7
  • Днепр – преимущественно ясно, ночью -12...-14, днем  -4...-6
  • Запорожье – преимущественно ясно, ночью -9...-11, днем -2...-4
  • Донецк –  преимущественно ясно, ночью -8...-10, днем -2...-4
  • Луганск – снег, ночью -9...-11, днем -4...-6
  • Харьков – снег, ночью -9...-11, днем -5...-7
  • Киев – преимущественно ясно, ночью -10...-12, днем -7...-9

Спасатели 8 января предупреждают о лавинах в Карпатах

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.  

Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России
03 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
04 Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны
05 Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
Украинский паспорт за 2018 год улучшил позиции в мировом рейтинге
Украинский паспорт поднялся в рейтинге
Рецепт дня: Шах-плов
Рецепт дня: Шах-плов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь