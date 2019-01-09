Скачать
Среда, 09.01.2019
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики
Итоги 8 января: Филарет - Герой Украины и спасенный моряк
Итоги 8 января: Филарет - Герой Украины и спасенный моряк
Рома сделала предложение Генку по Малиновскому
Рома сделала предложение Генку по Малиновскому
Телескоп &quot;Хаббл&quot; запечатлел гигантскую фотографию Вселенной
Телескоп "Хаббл" запечатлел гигантскую фотографию Вселенной

Генштаб ВСУ: военные обезвредили подлетевший к арсеналу беспилотник

Генштаб ВСУ: военные обезвредили подлетевший к арсеналу беспилотник
09:50 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Украинские военные ликвидировали неизвестный беспилотник, подлетевший к одному из арсеналов.

Военнослужащие одного из арсеналов Вооруженных сил Украины во вторник вечером ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который близко подлетел к военному объекту, сообщает пресс-центр ООС.

"Вчера ночью, 8 января, около 22:00 очередными радиолокационными средствами одного из арсеналов ВС Украины выявлены сигналы управления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в нескольких километрах от военного объекта. Оператором комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – говорится в сообщении на странице Генштаба в Фейсбук в среду утром.

Отмечается, что была усилена очередная смена охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.

Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины

Военные сообщили подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности о факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части.

"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов", – сказано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, украинские военные не пострадали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Беспилотник, ВСУ, БПЛА, Арсенал, Генштаб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 января 2019: все знаки Зодиака
02 "Герой Украины": Порошенко высоко оценил вклад Филарета в Украинскую церковь
03 Корь в Украине: количество заболевших достигло более 2 тысяч
04 Маникюр 2019: красивый голубой маникюр на все случаи жизни
05 Елизавета II предоставила престижное звание новому члену королевской семьи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Морозы и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Военный корабль НАТО зайдет в Черное море
Военный корабль НАТО зайдет в Черное море
Доллар и евро подорожали: свежие курсы валют от НБУ
Доллар и евро подорожали: свежие курсы валют от НБУ
Рецепт дня: эскабече - перуанская закуска из рыбы
Рецепт дня: эскабече - перуанская закуска из рыбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь