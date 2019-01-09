В Украине от кори умер еще один человек

Новости Украины: В Ровенской области в больнице 6 января от кори умер 49-летний мужчина.

В Украине зафиксирован второй в этом году летальный случай вследствие заболевания корью: в Ровенской области 6 января умер 49-летний мужчина.

Об этом сообщил заведующий отделением эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Ровенского областного лабораторного центра Виктор Мороз.

"Житель пгт Квасилов Ровенского района в возрасте 49 лет заболел корью 19 декабря. За медицинской помощью обратился 24 декабря и был госпитализирован в инфекционное отделение Ривненской ЦРБ. Вследствие тяжелого течения болезни за три дня был переведен в отделение интенсивной терапии и анестезиологии ", - сообщил Мороз.

По его словам, пациента с тяжелой формой кори спасти не удалось.

"6 января мужчина скончался. Заключительный диагноз: отек головного мозга. Коревой энцефалит. Корь тяжелой формы лабораторно подтвержден. Пациент не был вакцинирован против кори ", - отметил Мороз.

Как сообщалось, за семь дней - с 28 декабря 2018 по 3 января 2019 - корью в Украине заболели уже 2 305 человек, большинство из них - дети. В Житомирской областной детской больницы 1 января 2019 года от осложнений, обусловленных заболеванием, умер 2-летний ребенок. По словам врачей, ребенок был вакцинирован против кори. Больше всего болеют корью в областях, где уровень охвата плановой вакцинацией является самым низким.

Корь - очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. 9 из 10 невакцинированных людей, контактирующих с больным, будут заражены.

Заболевания корью может иметь тяжелое течение и привести к тяжелым осложнениям - пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга - энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти. Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори - вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактических прививок, находятся в зоне риска.