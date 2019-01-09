В горсовете Белой Церкви НАБУ проводит обыски

Новости Украины: Детективы НАБУ пришли с обысками в горсовет Белой Церкви.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в настоящее время проводят обыски в городском совете Белой Церкви Киевской области, сообщается странице Бюро в соцсети Facebook в среду.

"Следственные действия осуществляются под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства по факту приобретения городским советом здания по вероятно завышенной цене в 2018 году", - говорится в сообщении.

При этом в НАБУ не уточнили, о каком именно здании идет речь.

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении двум лицам, вероятно, причастным к нанесению $8,2 млн убытков государственному предприятию Укркосмос