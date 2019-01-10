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В Днепре Honda "влетела" в столб: авто разорвало на части

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В Днепре Honda &quot;влетела&quot; в столб: авто разорвало на части
08:22 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: В Днепре в результате ДТП автомобиль разорвало на части, водителя госпитализировали.

В Днепре на Набережной Победы в среду, 9 января, автомобиль Honda въехал в фонарный столб. Об этом пишет Информатор.

Авария произошла приблизительно в 22:20. В салоне автомобиля находилось двое взрослых, однако пострадал только водитель авто. Медики оказали ему первую помощь на месте.

По предварительным данным, у водителя открытая черепно-мозговая травма, а также ушиб голеностопа. С места аварии его госпитализировали в больницу.

Что стало причиной аварии, на данный момент неизвестно.

Напомним, 7 января в Одесской области в результате аварии двух автомобилей погибла женщина, госпитализированы еще пятеро, в том числе дети.

В Мелитопольском районе Запорожской области 6 января в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковушек погибла одна женщина, еще пятеро человек, среди которых двое несовершеннолетних детей, попали в больницу.

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ДТП, Авария, Днепр, Жертвы, Происшествие.
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