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В Кривом Роге неизвестные избили местного депутата трубой

В Кривом Роге неизвестные избили местного депутата трубой
10:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Кривом Роге неизвестные 9 января совершили нападение на 34-летнего депутата Вадима Мирзояна, он доставлен в больницу с многочисленными травмами.

В городе Кривой Рог в среду, 9 января, было совершено покушение на убийство депутата. Полиция проводит неотложные следственные действия.

Сообщается, что 9 января около 20:00 в полицию позвонил врач одной из больниц Кривого Рога и сообщил, что в 18.30 бригада скорой медпомощи доставила к ним с многочисленными травмами мужчину 1984 года рождения.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестные лица, применили газовый баллончик и совершили нападение на потерпевшего, а также нанесли ему телесные повреждения предметом, похожим на фрагмент металлической трубы. После этого, нападавшие скрылись с места преступления.

Полиция не называет имя потерпевшего, но перед происшествием партия Батькивщина" заявила о нападении на 34-летнего Вадима Мирзояна, который является депутатом Центрально-Городской райсовета и главой Ингулецкой районной в Кривом Роге парторганизации ВО "Батькивщина".

Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям хулиганство и покушение на убийство.

Полиция заявила, что в центре Киева нашли тело подростка

Сотрудники полиции проводят меры по установлению всех обстоятельств преступления и задержание лиц, его совершивших. В партии "Батькивщина" Кривого Рога считают, что речь идет о политическом "заказе". В партии счтают, что после серии дерзких нападений на офис Ингулецкой организации виновные так и не были найдены. убедившись в своей безнаказанности, преступники и их боссы решили организовать террор против лидеров организации.

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УДАР, Нападение, Кривой Рог, Труба, Покушение на убийство, Лепутат, Вадим Мирзоян, Многочисленные травмы.
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