День в ООС: Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня

Новости Украины: Оккупанты дважды обстреляли из гранатометов Гнутово.

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, зафиксированы пять случаев нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселков Водяное, Лебединское, дважды Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.