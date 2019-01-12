Скачать
Суббота, 12.01.2019
Взрыв в Париже: четверо погибших, десятки пострадавших
Взрыв в Париже: четверо погибших, десятки пострадавших
В одной из областей сняли ограничения на движение транспорта
В одной из областей сняли ограничения на движение транспорта
Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе 12.01.2019
Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе
Старый Новый Год 2019: обряды и заговоры
Старый Новый Год 2019: обряды и заговоры

Во Львовской области директор предприятия "погорел" на взятке

Во Львовской области директор предприятия &quot;погорел&quot; на взятке
16:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На Львовщине при попытке дать полицейским $2 тысячи взятки попался директор предприятия.

Во Львовской области задержан директор предприятия, который пытался дать полицейским $2 тыс. взятки за непривлечение к ответственности за хищение средств, выделенных на ремонт дорог.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, руководитель одного из предприятий пытался передать неправомерную выгоду в сумме $2 тыс. работникам Управления защиты экономики во Львовской области за непривлечение его и его жены к ответственности по уголовному производству, открытому по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автодороги.

В ходе досудебного расследования по ранее открытому уголовному производству относительно служебного подлога и хищения средств местного бюджета в сумме около 500 тысяч гривен правоохранители установили причастность к совершению этих уголовных правонарушений директора предприятия, которое непосредственно выполняло запланированные ремонтные работы, его жены, которая является директором и учредителем предприятия-субподрядчика, а также других лиц.

Директора предприятия правоохранители задержали в заведении общественного питания во Львове во время передачи всей суммы взятки. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса ("предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.

Полиция в Днепре разоблачила торговцев в копировании данных банковских карт

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что прокуратурой Львовской области совместно с подразделениями Нацполиции пресечена попытка предоставление неправомерной выгоды в размере двух тысяч долларов работникам полиции за непривлечение к уголовной ответственности дельцов ООО «Галдорстрой» и «Галицкие дороги».

Согласно информации Луценко, предприниматели подозреваются в хищении 245 тыс. грн во время капитального ремонта автодороги в Дрогобычском районе Львовской области.

Напомним, в пятницу правоохранители задержали банду преступников, которые со стрельбой совершили разбойное нападение на лотерейное заведение в Николаеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, ГПУ, Коррупция, Взятки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 января 2019: все знаки Зодиака
02 ПриватБанк приостановит операции с картами
03 Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019
04 С днем Ангела Натальи 2019: что мы знаем о Святой Наталье
05 Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Стало известно, какие ценности пропали из Киево-Печерской лавры
Стало известно, какие ценности пропали из Киево-Печерской лавры
ПриватБанк приостановит операции с картами
ПриватБанк приостановит операции с картами
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь