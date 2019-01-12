Во Львовской области директор предприятия "погорел" на взятке

Новости Украины: На Львовщине при попытке дать полицейским $2 тысячи взятки попался директор предприятия.

Во Львовской области задержан директор предприятия, который пытался дать полицейским $2 тыс. взятки за непривлечение к ответственности за хищение средств, выделенных на ремонт дорог.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, руководитель одного из предприятий пытался передать неправомерную выгоду в сумме $2 тыс. работникам Управления защиты экономики во Львовской области за непривлечение его и его жены к ответственности по уголовному производству, открытому по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автодороги.

В ходе досудебного расследования по ранее открытому уголовному производству относительно служебного подлога и хищения средств местного бюджета в сумме около 500 тысяч гривен правоохранители установили причастность к совершению этих уголовных правонарушений директора предприятия, которое непосредственно выполняло запланированные ремонтные работы, его жены, которая является директором и учредителем предприятия-субподрядчика, а также других лиц.

Директора предприятия правоохранители задержали в заведении общественного питания во Львове во время передачи всей суммы взятки. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса ("предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что прокуратурой Львовской области совместно с подразделениями Нацполиции пресечена попытка предоставление неправомерной выгоды в размере двух тысяч долларов работникам полиции за непривлечение к уголовной ответственности дельцов ООО «Галдорстрой» и «Галицкие дороги».

Согласно информации Луценко, предприниматели подозреваются в хищении 245 тыс. грн во время капитального ремонта автодороги в Дрогобычском районе Львовской области.

Напомним, в пятницу правоохранители задержали банду преступников, которые со стрельбой совершили разбойное нападение на лотерейное заведение в Николаеве.