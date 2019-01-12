В одной из областей сняли ограничения на движение транспорта

Новости Украины: В Николаевской области сняты ограничения для движения грузовиков и маршруток по автодороге Кропивницкий

В Николаевской области сняты ограничения для движения тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автодороге международного значения М-13 Кропивницкий – Платоново, сообщает "Укравтодор".

"В связи с проведением снегоочистительных работ, с 14:00 12.01.2019 снято ограничение движения для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на а/д М-13 Кропивницкий - Платоново, км 76 + 432 - км 157 + 067 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью)", - сказано в сообщении "Укравтодора" на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

На других дорогах государственного значения проезд также обеспечен.

Напомним, из-за сложных погодных условий введены ограничения проезда по некоторым дорогам общего пользования в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях Украины.