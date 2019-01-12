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Россия проводит военные учения в оккупированном Крыму

Россия проводит военные учения в оккупированном Крыму
17:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: В оккупированном Крыму в учениях артподразделений ЧФ РФ принимают участие более 300 военных и свыше 20 единиц техники.

Во временно оккупированном Крыму проходят учения артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота РФ, в которых принимают участие более 300 военнослужащих и используется свыше 20 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, "на одном из полигонов Крымского полуострова проходят плановые мероприятия боевой подготовки артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота в зимних условиях".

Экипажи самоходных артиллерийских установок, расчеты гаубичной артиллерии и минометные подразделения отрабатывают действия по приготовлению артиллерийских установок к бою и подготовке к стрельбе, сдают нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций.

"В ходе тренировок задействованы расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которые совершенствуют свои навыки по обнаружению целей и корректировке огня, а также отрабатывают взаимодействие с расчетами различных видов артиллерии для их эффективного применения", - сообщает пресс-служба.

Всего в мероприятиях на полигоне задействовано более 300 военнослужащих и более 20 единиц техники, в том числе самоходные артиллерийские установки САУ "Нона-С", самоходные гаубицы "Гвоздика", а также миномёты "Поднос" и "Сани".

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Как сообщалось, 5 декабря 2018 г. постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что РФ разместила в оккупированном Крыму военные средства и компоненты, которые могут переносить и запускать ядерное оружие. В частности, речь идет о ракетном крейсере "Москва" с ракетной системой "Вулкан", трех подводных лодках, двух небольших ракетных катерах, оборудованных крылатыми ракетами "Калибр", бомбардировщиках Су-24, которые могут переносить ядерные бомбы. Посол отметил, что после оккупации Крыма Россия укрепляет свои военные притязания на полуострове. Он привел последние данные о численности российских военнослужащих на оккупированном полуострове, количество которых возросло более чем в два раза - с 12,5 тыс. до примерно 28 тыс., или даже по некоторым данным, возможно, до 31,5 тыс. 20 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит усиливать свое военное присутствие в оккупированном ею Крыму.

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Россия, Крым, Военные учения, Оккупанты.
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