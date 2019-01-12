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В Киеве иномарка снесла ограждение и перевернулась

В Киеве иномарка снесла ограждение и перевернулась
22:24 Сегодня Телеграф Фото: dtp.kiev.ua

Новости Украины: В Киеве на улице Жилянской в субботу, 12 января, Citroen C1 снес ограждение, вылетел с дороги и перевернулся.

12 января в Киеве произошла серьезная авария. Автомобиль Citroen, за рулем которого была девушка, двигался по заснеженной дороге по улице Жилянской в направлении Воздухофлотского моста, затем вылетел с дороги и перевернулся.

Скорее всего водитель авто не справилась с управлением, передают в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

"Предварительно, девушка-водитель автомобиля Ситроен, двигаясь из центра в сторону Борщаговки, на заснеженной дороге не справилась с управлением и вылетела с дороги, допустив опрокидывание автомобиля",– говорится в сообщении.

По словам свидетелей, водитель был пристегнут и не получила тяжелых травм, только – ссадины рук.

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Известно, что на месте ДТП работал патруль полиции. Автомобиль эвакуировали.

Напомним, в субботу, 12 января, в Краматорске, Донецкой области, водитель авто ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом "Старый город – Малотарановка". В результате ДТП погибла семья из трех человек.

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Киев, ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.
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