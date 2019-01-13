В Киеве мужчина выпрыгнул из окна 24 этажа многоэтажки

Новости Украины: В Шевченковском районе города Киева в субботу на улице Дмитриевская произошло самоубийство.

В Шевченковском районе Киева погиб мужчина, выбросившись из окна 24 этажа многоэтажного дома. Как сообщают Стражи. Эспрессо, инцидент произошел на улице Дмитриевская в ночь на воскресенье, 13 января.

Причины поступка 45-летнего мужчины будет выяснять следствие. В свою очередь Информатор сообщает, что погибшему было 34 года.

"По предварительным данным, в момент трагедии в квартире вместе с парнем находились его родители. Они не смогли объяснить такой поступок сына. Добавили, что в момент происшествия он был трезвым", – уточняет СМИ.

Напомним, в Киеве на улице Васильковской парень нанес многочисленные раны двум женщинам, а потом выбросился из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки.