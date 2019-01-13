Будьте осторожны: спасатели предупреждают об опасности в горах

Новости Украины: В ГСЧС предупреждают о значительной лавинной опасности 13 и 14 января.

Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей 13-14 января.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 13-14 января в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, на территорию Украины в ближайшие сутки 13 января начнет поступать более теплый и влажный воздух с северо-запада; морозы ослабеют, сообщает Укргидрометцентр. Местами пройдет небольшой снег, на Закарпатье и Карпатах – умеренный снег, лишь в южной части без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10м/с. Температура ночью 2-8° морозу, в восточной части и Карпатах 9-14° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.