МинВОТ: РФ стягивает в оккупированный Крым военную технику

Новости Украины: Россия применяет расширенный военный контингент, чтобы ограничить доступ не только для возможных военных противников, но и для гуманитарных организаций.

Министр по временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что Россия применяет расширенный военный контингент для ограничения доступа не только возможных военных противников, но и для гуманитарных организаций, международных экспертов и мониторинга.

По словам Черныша, у России имеется мощный физический фактор, который она применяет для блокировки. В военной теории - это так называемая зона, на которую ни с воздуха, ни с моря, ни с суши нельзя было бы попасть.

По информации чиновника, в оккупированном Джанкое Россия дополнительно развернула ракетные комплексы С400 в количестве 4 штук для того, чтобы контролировать акваторию моря и территорию Украины.

Министр отметил, что на данной территории отмечается милитаризация, ограничения в доступе, военная угроза. Это означает, что при любых обстоятельствах Россия будет влиять на движение кораблей в порты Мариуполя и Бердянска.

Как сообщалось ранее, на севере Крыма в Джанкое четвертый российский дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 29 ноября 2018 года заступил на боевое дежурство. В ходе выполнения боевых задач были развернуты боевые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей. Ранее Россия уже разместила три аналогичных комплекса в аннексированном Крыму. В 2017 году в январе в Феодосии на боевое дежурство заступил первый и второй дивизионы С-400, а в январе 2018 в Оккупированном Севастополе третий дивизион С-400.

Справка. Россия выпускает С-400 с 2007 года. Она способна поражать аэродинамические объекты на расстоянии до 400 км, а тактические баллистические цели, летящие со скоростью 4,8 км/с, на расстоянии до 60 км.

Напомним, 25 ноября Россия совершила против Украины вопиющий акт агрессии. Российские военные напали на судна ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила 24 украинских моряка в плен. В связи с нарастанием агрессии со стороны РФ в 10 областях Украины введено военное положение.