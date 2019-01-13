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Украинец обморозил конечности, пытаясь убежать в РФ из-под домашнего ареста

Украинец обморозил конечности, пытаясь убежать в РФ из-под домашнего ареста
20:16 Сегодня Телеграф Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Гражданин Украины, сбежавший из-под домашнего ареста в Киеве, при попытке незаконно попасть на территорию России получил обморожение конечностей.

Украинец, который сбежал из-под домашнего ареста в Киеве, получил обморожение при попытке незаконно пересечь границу с Россией. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Накануне военнослужащие Харьковского отряда непосредственно рядом с границей России при попытке ее незаконного пересечения обнаружили человека без документов. Мужчина уже имел признаки обморожения конечностей. Пограничный наряд предоставил гражданину первичную медицинскую помощь и доставил в отдел "Волчанск" ", - говорится в сообщении.

При этом выяснилось, что мужчина является гражданином Украины 1989 года рождения и недавно был осужден за незаконное производство и сбыт наркотических веществ. По словам задержанного, он бежал из Киева, где находился под домашним арестом, и пытался незаконно попасть на территорию РФ, чтобы избежать уголовной ответственности, но заблудился.

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Сейчас украинец находится под стражей в Волчанской районной больнице. В отношении него составлены протоколы об административном правонарушении, а его дальнейшую судьбу решит суд, отметили в пограничном ведомстве.

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РФ, Задержание, Мужчина, ГПСУ, Побег, Домашний арест, Харьокв, Обморожение конечностей.
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