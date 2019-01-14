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Понедельник, 14.01.2019
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Минздрав: Уволенная Амосова штурмует медуниверситет Богомольца

Минздрав: Уволенная Амосова штурмует медуниверситет Богомольца
12:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Уволенная ректор Амосова в сопровождении сторонников попыталась пройти в НМУ им.А.А.Богомольца, они общаются с правоохранителями.

Уволенная с должности ректора Екатерина Амосова попыталась пройти на рабочее место в Национальный медицинский университет им.А.А.Богомольца, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Сейчас происходит штурм административного здания НМУ им.А.А.Богомольца. Это попытка экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников попасть в университет. Такая попытка вторжения является противозаконной. Екатерина Амосова была ознакомлена с приказом о своем увольнении руководством университета 10 января 2019 года и пока не имеет никаких полномочий", - сообщает Минздрав на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

В Министерстве также отмечают, что государственные исполнительные службы обязаны сообщать Минздраву Украины как основателю и владельцу НМУ им.А.А.Богомольца об осуществлении любых исполнительных производств в государственном университете, "в частности, о планах захвата и блокировки университета государственными исполнителями". "Сейчас таких сообщений в Минздрав Украины не поступало", - сказано в сообщении министерства.

По информации Минздрава, полиция вывела из помещения НМУ им.А.А.Богомольца сторонников Е.Амосовой, они дают объяснения правоохранительным органам.

В свою очередь и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в микроблоге Твиттер отметила, что, по ее информации, планируется еще одна попытка штурма госуниверситета "уже с участием представителей суда".

Как сообщалось, 11 января 2019 года Министерство здравоохранения Украины освободило Екатерину Амосову от должности ректора Национального медицинского университета им.А.А.Богомольца – в связи с невыполнением законных требований Государственной аудиторской службы Украины 8 января 2019 года Минздрав в третий раз расторг с ней контракт.

Амосову в третий раз уволили с медуниверситета им. Богомольца

В министерстве отметили, что Е.Амосова уволена из-за неустранения нарушений в финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями Госаудитслужбы и ее отсутствия на рабочем месте без уважительной причины с 26 декабря по 8 января, которое фактически блокировало работу заведения.

Как сообщалось, 20 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева принял постановление, согласно которому приостановил приказ Министерства здравоохранения Украины об увольнении Е.Амосовой и запретил кому-либо, кроме нее, занимать должность ректора. Минздрав заявил о намерении обжаловать решение суда и обратиться в Национальную полицию с жалобой на судью.

В октябре Минздрав во второй раз уволил Е.Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца (НМУ) в связи с невыполнением ею требований Государственной аудиторской службы Украины.

Ранее в сентябре Печерский районный суд г.Киева удовлетворил иск Е.Амосовой относительно незаконности и отмены приказа Министерства здравоохранения Украины об ее увольнении.

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Минздрав, Екатерина Амосова, НМУ им. А. А. Богомольца.
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