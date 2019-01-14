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У берегов Крыма произошло землетрясение

У берегов Крыма произошло землетрясение
15:04 Сегодня Телеграф emsc-csem.org Фото: Facebook

Новости Украины: В Черном море возле аннексированной Феодосии произошло одно местное землетрясение.

У берегов аннексированного Крыма зафиксированы колебания земной коры.

В ночь с 12-го на 13 января у побережья Крыма в 28 километрах к югу от феодосийского посёлка Орджоникидзе произошло землетрясение магнитудой 3,7.

Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По данным сервиса, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

При этом в Симферополе толчки не ощущались. Сведений о жертвах и разрушениях также нет.

Напомним,  13 сентября 2018 года в Черном море у берегов Ялты произошло землетрясение силой около четырех баллов. Толчок был единичным. Жертв и разрушений не было зафиксировано.

В Румынии произошло еще одно землетрясение

Как сообщалось, 9 января в сейсмоопасной зоне Вранча в Румынии зафиксировано землятресение, подземные толчки дошли до Одесской области.

 

 

 

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Землетрясение, Крым, Черное море, Землетрясение в Крыму.
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