У берегов Крыма произошло землетрясение

Новости Украины: В Черном море возле аннексированной Феодосии произошло одно местное землетрясение.

У берегов аннексированного Крыма зафиксированы колебания земной коры.

В ночь с 12-го на 13 января у побережья Крыма в 28 километрах к югу от феодосийского посёлка Орджоникидзе произошло землетрясение магнитудой 3,7.

Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По данным сервиса, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

При этом в Симферополе толчки не ощущались. Сведений о жертвах и разрушениях также нет.

Напомним, 13 сентября 2018 года в Черном море у берегов Ялты произошло землетрясение силой около четырех баллов. Толчок был единичным. Жертв и разрушений не было зафиксировано.

Как сообщалось, 9 января в сейсмоопасной зоне Вранча в Румынии зафиксировано землятресение, подземные толчки дошли до Одесской области.