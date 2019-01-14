У берегов Крыма произошло землетрясение

У берегов аннексированного Крыма зафиксированы колебания земной коры.
В ночь с 12-го на 13 января у побережья Крыма в 28 километрах к югу от феодосийского посёлка Орджоникидзе произошло землетрясение магнитудой 3,7.
Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По данным сервиса, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.
При этом в Симферополе толчки не ощущались. Сведений о жертвах и разрушениях также нет.
Напомним, 13 сентября 2018 года в Черном море у берегов Ялты произошло землетрясение силой около четырех баллов. Толчок был единичным. Жертв и разрушений не было зафиксировано.
Как сообщалось, 9 января в сейсмоопасной зоне Вранча в Румынии зафиксировано землятресение, подземные толчки дошли до Одесской области.