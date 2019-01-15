Скачать
Вторник, 15.01.2019
Потери на Донбассе: погиб один военнослужащий и двое получили ранения
Потери на Донбассе: погиб один военнослужащий и двое получили ранения
Итоги 14 января: Смерть мэра Гданьска, пожар в лавре и встреча Лукашенко и Медведчука
Итоги 14 января: Смерть мэра Гданьска и пожар в лавре
Наставник Олимпика Шевчук назвал тройку лучших тренеров современности
Наставник Олимпика Шевчук назвал тройку лучших тренеров современности
День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления

Потери на Донбассе: погиб один военнослужащий и двое получили ранения

Потери на Донбассе: погиб один военнослужащий и двое получили ранения
07:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и двое получили ранения.

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил

"Противник обстрелял позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, из гранатометов - вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Чермалык, из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Тарамчук, из гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное" – говорится в сводке, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Гладосово, Новотошковское, Крымское, Трехизбенка.

"Вследствие коварных вражеских обстрелов, за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения" – отметили в штабе ООС.

На Донбассе ранены двое военнослужащих ВСУ

"В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг открывал огонь из гранатометов - в районе поселка Славный и в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" из автоматических гранатометов - вблизи поселка Новоалександровка. За эти сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 14 января, четверо оккупантов погибли и трое получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
02 Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
03 Поздравления с именинами Василия на украинском языке
04 Конкурент "Мрии": прошли испытания нового самого большого самолета
05 Экс-министру обороны Украины объявили подозрение в госизмене
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Погода: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
ИГИЛ атаковал город Ранн в Нигерии: Правительственные силы отступили
Город Ранн в Нигерии захвачен боевиками ИГИЛ
В Минздраве рассказали, сколько украинцев выбрали своего семейного врача
Сколько украинцев уже выбрали своего семейного врача
Рецепт дня: банановый чизкейк без выпечки
Рецепт дня: банановый чизкейк без выпечки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь