Скачать
Вторник, 15.01.2019
В Кабмине спрогнозировали, сколько будут получать украинцы в 2021 году
В Кабмине спрогнозировали, сколько будут получать украинцы в 2021 году
Корь атакует: в Украине умер еще один человек
Корь атакует: в Украине умер еще один человек
Свитолина не заметила Голубич в первом круге Australian Open
Свитолина не заметила Голубич в первом круге Australian Open
Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах
Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах

Пожар в Киево-Печерской лавре: полиция задержала поджигателя

Пожар в Киево-Печерской лавре: полиция задержала поджигателя
12:35 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 24-летний мужчина без постоянного места жительства поджег здание на территории Киево-Печерской Лавры, он задержан.

 Правоохранители задержали подозреваемого, совершившего поджог в здании на территории Киево-Печерской Лавры 14 января, им оказался 24-летний мужчина без постоянного места жительства, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Поджог здания на территории Киево-Печерской лавры: подозреваемый задержан. Это 24-летний мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании. (...) Установлено, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями", - написал А.Крищенко на странице в Фейсбуке.

По словам начальника полиции, осмотр места пожара свидетельствует об отсутствии повреждений каких-либо церковных ценностей.

Огонь повредил 400 кв. м, во время пожара никто не пострадал, подчеркнул А.Крищенко.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщалось, 14 января днем возник пожар в отдельном двухэтажном здании по адресу ул. Лаврская, 23. По предварительной информации, здание принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской Лавры.

Пожар начался в одной из комнат на втором этаже с распространением огня на крышу. Впоследствии частично разрушилось перекрытие между вторым этажом и чердаком.

После 20:00 спасатели ликвидировали пожар.

Пожар в здании на территории Киево-Печерской лавры локализировали

Здание находится на реконструкции, на момент возникновения пожара в помещении никого не было, сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага журналистам.

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Вадим Денисенко на своей странице в Фейсбуке написал, что несколько лет назад это здание было корпусом больницы, где оказывали помощь больным СПИДом.

По словам В.Денисенко, церковники и настоятель Лавры митрополит Павел (Лебедь) "жестко выступили за то, чтобы больницу им отдали, а больные СПИДом могут быть выброшены на улицу", что и произошло. "Прошло десять лет. Никто в Лавре никакой больницы не сделал", - указал депутат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Полиция, Киево-Печерская лавра, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
02 Штормовой ветер, "плюс" и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
03 Гороскоп на сегодня, 15 января 2019: все знаки Зодиака
04 Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах
05 Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
Украинцам могут снова повысить цены на газ
Украинцам могут снова повысить цены на газ
В Минздраве рассказали, сколько украинцев выбрали своего семейного врача
Сколько украинцев уже выбрали своего семейного врача
Крещение Господне 2019: что нельзя делать в этот праздник
Крещение Господне 2019: что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь