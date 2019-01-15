Пожар в Киево-Печерской лавре: полиция задержала поджигателя

Новости Украины: 24-летний мужчина без постоянного места жительства поджег здание на территории Киево-Печерской Лавры, он задержан.

Правоохранители задержали подозреваемого, совершившего поджог в здании на территории Киево-Печерской Лавры 14 января, им оказался 24-летний мужчина без постоянного места жительства, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Поджог здания на территории Киево-Печерской лавры: подозреваемый задержан. Это 24-летний мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании. (...) Установлено, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями", - написал А.Крищенко на странице в Фейсбуке.

По словам начальника полиции, осмотр места пожара свидетельствует об отсутствии повреждений каких-либо церковных ценностей.

Огонь повредил 400 кв. м, во время пожара никто не пострадал, подчеркнул А.Крищенко.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщалось, 14 января днем возник пожар в отдельном двухэтажном здании по адресу ул. Лаврская, 23. По предварительной информации, здание принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской Лавры.

Пожар начался в одной из комнат на втором этаже с распространением огня на крышу. Впоследствии частично разрушилось перекрытие между вторым этажом и чердаком.

После 20:00 спасатели ликвидировали пожар.

Здание находится на реконструкции, на момент возникновения пожара в помещении никого не было, сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага журналистам.

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Вадим Денисенко на своей странице в Фейсбуке написал, что несколько лет назад это здание было корпусом больницы, где оказывали помощь больным СПИДом.

По словам В.Денисенко, церковники и настоятель Лавры митрополит Павел (Лебедь) "жестко выступили за то, чтобы больницу им отдали, а больные СПИДом могут быть выброшены на улицу", что и произошло. "Прошло десять лет. Никто в Лавре никакой больницы не сделал", - указал депутат.