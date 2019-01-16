Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов, один боец ВСУ раненый

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный ВСУ.

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"15 января российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в среду утром.

В частности, враг совершил обстрел в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское, из автоматических гранатометов в районе поселка Новоалександровка.

Также в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" преступники дважды открывали огонь в районе населенного пункта Славное из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли поселок Гнутово.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 15 января, четыре боевика уничтожены и трое ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - подытожили в пресс-центре штаба.