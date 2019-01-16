Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов, один боец ВСУ раненый

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"15 января российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в среду утром.
В частности, враг совершил обстрел в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское, из автоматических гранатометов в районе поселка Новоалександровка.
Также в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" преступники дважды открывали огонь в районе населенного пункта Славное из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли поселок Гнутово.
"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - отметили в штабе.
По данным украинской разведки, 15 января, четыре боевика уничтожены и трое ранены.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - подытожили в пресс-центре штаба.