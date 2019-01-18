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Проехал пьяным на красный: в Хмельницком задержали кондуктора маршрутки

Проехал пьяным на красный: в Хмельницком задержали кондуктора маршрутки
17:37 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Патрульные в Хмельницком остановили маршрутку с пьяным кондуктором за рулем.

В Хмельницком патрульные остановили маршрутный автобус, за рулем которого, вместо водителя, находился нетрезвый кондуктор.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Хмельницкой области.

По ее информации, около 8 утра пятницы инспекторы остановили автобус, который проехал перекресток на красный свет. Во время общения с водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили пройти тест с помощью "Драгера". Мужчина согласился и прибор показал 0,97 промилле.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что это уже не первый подобный случай в биографии мужчины - еще и года не прошло с того момента, как его привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

Кроме того, нарушитель вообще не имел права находиться за рулем маршрутного автобуса, поскольку работал на предприятии обычным кондуктором, а водительского удостоверения его лишили еще год назад.

При этом настоящий водитель транспортного средства находился в салоне в качестве пассажира. Его также накажут.

Согласно сообщению полиции, привлечь к соответствовать планируют и других работников предприятия-перевозчика, которые отвечают за выход транспортного средства на маршрут.

В полиции отметили также, что на момент остановки пассажиров в салоне автобуса не было, поскольку он только что выехал на маршрут.

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Хмельницкий, Нацполиция, Патрульная полиция.
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