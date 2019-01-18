Проехал пьяным на красный: в Хмельницком задержали кондуктора маршрутки

В Хмельницком патрульные остановили маршрутный автобус, за рулем которого, вместо водителя, находился нетрезвый кондуктор.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Хмельницкой области.
По ее информации, около 8 утра пятницы инспекторы остановили автобус, который проехал перекресток на красный свет. Во время общения с водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили пройти тест с помощью "Драгера". Мужчина согласился и прибор показал 0,97 промилле.
В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что это уже не первый подобный случай в биографии мужчины - еще и года не прошло с того момента, как его привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.
Кроме того, нарушитель вообще не имел права находиться за рулем маршрутного автобуса, поскольку работал на предприятии обычным кондуктором, а водительского удостоверения его лишили еще год назад.
При этом настоящий водитель транспортного средства находился в салоне в качестве пассажира. Его также накажут.
Согласно сообщению полиции, привлечь к соответствовать планируют и других работников предприятия-перевозчика, которые отвечают за выход транспортного средства на маршрут.
В полиции отметили также, что на момент остановки пассажиров в салоне автобуса не было, поскольку он только что выехал на маршрут.