В Харькове напали на полицейского, который расследовал убийство "Сармата"

Новости Украины: В Харькове было совершено покушение на офицера департамента уголовного розыска Алексея Логвиненко, который расследовал убийство Виталия Олешко "Сармата".

Офицер департамента уголовного розыска Нацполиции Алексей Логвиненко, на которого совершили покушение в Харькове, расследовал убийство участника боевых действий Виталия Олешко, известного как "Сармат". Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В последнее время он и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершались в разных областях нашей страны", - написал Аброськин.

По его словам, Логвиненко до сих пор находится в реанимации, врачи делают все возможное, чтобы спасти его.

Напомним: утром 16 января в Харькове двое мужчин в балаклавах ударили и стреляли в офицера полиции. Нападавшие скрылись, полицейского отправили в больницу. 31 июля в Бердянске Запорожской области застрелили местного активиста Виталия Олешко. Он был добровольцем батальона "Донбасс", принимал участие в боях за Иловайск.