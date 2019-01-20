Новый рекорд: главную елку Харькова назвали самой высокой в Украине

Новости Украины: Харьковкая елка попала в Национальный реестр рекордов как самая высокая в Украине, в этом году точная высота елки составила 40 м 49 см.

Харьковскую елку, что почти месяц украшает площадь Свободы в центре города, внесли в Национальный реестр рекордов как самую высокую в Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета, ссылаясь на руководителя Национального реестра рекордов Лану Ветрову.

"Каждый год на новогодние праздники мы составляем рейтинг самых высоких елок в разных городах страны. Харькову удалось удержать первенство: прошлой зимой харьковская елка была тоже высокой - 36 метров, а сейчас она стала даже выше. Такой хорошей елки я не видела нигде, хотя мы изучали елки в разных городах, когда составляли рейтинг. Хочу подчеркнуть эстетическое качество исполнения, и не только елки, но и всей новогодней композиции на площади. Поэтому, наверное, она не только самая высокая, но и самая красивая ", - отметила Ветрова.

По ее словам, новый рекорд зафиксировали с помощью геодезической техники: точная высота елки - 40 м 49 см. Соответствующий сертификат вручен директору КП "Городской информационный центр" Дмитрию Кутоманову.

Второе место в стране заняла елка в Виннице (28), а третье - в Киеве (25 м), добавила Ветрова.

Относительно елки-рекордсменки, то, рассказал Кутоманов, это авторская работа, отличается от других. При ее составлении были использованы запатентованные элементы и около 30 км проводов. Основное внимание уделялось световой иллюминации - на елке отражаются 15 разных сюжетов с помощью разнообразия цветов ".