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Птичье ДТП: под Николаевом перевернулась фура с тысячами кур

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Птичье ДТП: под Николаевом перевернулась фура с тысячами кур
10:11 Сегодня Телеграф Новости Николаева Фото: Новости Николаева

Новости Украины: Вечером в воскресенье, 21 января, под Николаевом перевернулась фура с тысячами кур, которых везли на мясокомбинат.

На трассе Николаев-Ульяновка в Николаевской области вечером в воскресенье, 20 января, перевернулся грузовой автомобиль, в полуприцепе которого находилось шесть тысяч кур. Грузовик заблокировал обе полосы движения, а часть птиц разбежалась, сообщает местное издание "Новости Николаева".

Сообщается, что седельный тягач ехал по трассе со стороны города Николаева, в направлении Новой Одессы. В районе поворота на село Гурьевка в условиях сильного гололеда автомобиль занесло, он развернулся поперек дороги, и полуприцеп с грузом перевернулся. В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил значительные механические повреждения.

В полуприцепе автомобиля находились 6 тысяч кур в клетках, которые водитель вез из Херсона на мясокомбинат в город Каменец-Подольский, значительная часть клеток с птицами рассыпалась по дороге, часть ящиков разорвалась, и куры из них разбрелись в разные стороны.

В Харьковской области в ДТП погибли два человека

Перевернувшийся автомобиль полностью заблокировал две полосы движения в направлении Новой Одессы. Последствия аварии ликвидировали почти всю ночь.

Напомним, вблизи г.Чугуева (Харьковская обл.) в результате ДТП при участии микроавтобуса Renault Master и автомобиля Hyundai по предварительной информации полиции погибли 4 человека.

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ДТП, Николаев, Авария, Происшествия, Куры.
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