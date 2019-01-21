В Киеве пьяный мужчина спрыгнул с моста и выжил

Новости Украины: В столице парень спрыгнул с моста Метро из-за семейных трудностей и выжил.

В воскресенье, 20 января, в Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро из-за семейных проблем и выжил.

Об этом сообщает "Информатор". Вызов на линию 102 поступил в 18:50.

На съезде с моста в сторону Набережного шоссе, на ограждении моста, полицейские обнаружили мужскую куртку и следы обуви. Прибывшие на набережную спасатели, увидели, как мужчина вылезает из воды. До приезда медиков мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, посадили в машину, чтоб он согрелся.

В куртке, которая осталась на ограждении моста, остался паспорт и телефон пострадавшего. Перед прыжком он позвонил другу и сказал, чтобы долг отдал матери.

Во время общения выяснилось, что мужчина 1990 года рождения. Свой поступок он объяснил семейными трудностями. Предварительно, именно ссора с матерью и девушкой стала причиной прыжка.

К счастью, после осмотра медиков выяснилось, что мужчина не получил никаких травм. На место прибыли родственники пострадавшего и забрали его домой.

Напомним, в Ровенской области на железной дороге поезд переехал мужчину.