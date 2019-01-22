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Следком РФ возбудил уголовное дело по факту гибели моряков в Черном море

Следком РФ возбудил уголовное дело по факту гибели моряков в Черном море
07:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Южное следственное управление на транспорте следственного комитета России сообщает, что возбудило уголовное дело по факту гибели моряков в Черном море.

Следственный комитет России по факту гибели людей в результате пожара на танкерах у берегов Крыма 21 января возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте следственного комитета России.

По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по факту гибели по меньшей мере 10 человек на судах в нейтральных водах Черного моря по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Загоревшиеся в Керченском проливе танкеры причастны к незаконным поставкам газа в Сирию

В ведомстве отметили, что руководитель Южного следственного управления на транспорте Следкома России вместе со следователями и криминалистами выехал на место происшествия.

Ранее стало известно, что в результате взрыва и пожара на двух судах в Керченском проливе под флагом Танзании 21 января погибли по меньшей мере десять человек, 14 человек были спасены, продолжаются поиски 7 человек.

Всего на обоих судах, по информации ТАСС, находился 31 человек, это граждане Турции и Индии.

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Крым, Черное море, Жертвы, Моряки, Следственный комитет России.
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