Еще в одном одесском ресторане прогремел взрыв

Новости Украины: Утром 22 января на Французском бульваре в Одессе произошел взрыв на территории ресторана Блеф.

В одном из ресторанов Приморского района Одессы произошел взрыв, никто не пострадал.

"Предварительно, взрыв произошел в одном из технических помещений ресторана, расположенного в Приморском районе Одессы. В результате взрыва никто не пострадал", - сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области во вторник.

Сейчас на месте происшествия работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, кинологи и специалисты взрывотехнического управления.

После проведения проверки события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, 21 января в Ванном переулке в Одессе прогремел взрыв на территории ресторанного комплекса.