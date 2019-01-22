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Еще в одном одесском ресторане прогремел взрыв

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Еще в одном одесском ресторане прогремел взрыв
11:50 Сегодня Телеграф od.dsns.gov.ua Фото: od.dsns.gov.ua

Новости Украины: Утром 22 января на Французском бульваре в Одессе произошел взрыв на территории ресторана Блеф.

В одном из ресторанов Приморского района Одессы произошел взрыв, никто не пострадал.

"Предварительно, взрыв произошел в одном из технических помещений ресторана, расположенного в Приморском районе Одессы. В результате взрыва никто не пострадал", - сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области во вторник.

Сейчас на месте происшествия работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, кинологи и специалисты взрывотехнического управления.

После проведения проверки события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, 21 января в Ванном переулке в Одессе прогремел взрыв на территории ресторанного комплекса.

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Одесса, Взрыв, ГСЧС, Происшествие.
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