В Киеве в лобовом столкновении двух автомобилей погибли три человека

Новости Украины: В Голосеевском районе Киева произошло лобовое столкновение автомобилей "Таврия" и Volkswagen, трое человек погибли.

В Киеве в результате лобового столкновения двух автомобилей на Столичном шоссе погибли три человека.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, происшествие случилось утром на улице Столичное шоссе Голосеевского района.

”По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей ”Таврия” и ”Фольксваген”. В результате ДТП погибли водители и пассажир ”Таврии”, - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают механизм ДТП.

Напомним, вблизи г.Чугуева (Харьковская обл.) в результате ДТП при участии микроавтобуса Renault Master и автомобиля Hyundai по предварительной информации полиции погибли 4 человека.