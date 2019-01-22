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В Киеве задержали иностранца, находившегося в международном розыске

В Киеве задержали иностранца, находившегося в международном розыске
12:30 Сегодня Телеграф СБУ Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины: Сотрудники СБУ задержали в Киеве выходца из одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГУ Нацполиции в городе Киеве задержали иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Как сообщили в пресс-центре СБ Украины, правоохранители задержали иностранца в столице.

Сотрудники спецслужбы установили, что выходец одной из стран Центральной Азии прибыл в Украину с целью избежания уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений на родине.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в страну происхождения.

Напомним, в Черкасской области задержан руководитель районной организации общественной организации, который сбывал оружие и боеприпасы.

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СБУ, Интерпол, Происшествие, Иностранец.
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