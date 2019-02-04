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В Украине от кори умерла женщина

В Украине от кори умерла женщина
19:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 3 февраля 46-летняя жительница Кривого Рога умерла в больнице.

3 февраля от осложнений после перенесенной кори умерла жительница Кривого Рога Днепропетровской области.

Информацию об этом подтвердили в горздраве Кривого Рога, передает "Первый городской".

Отмечается, что 29-го числа женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии Криворожской инфекционной больницы. Болезнь дала осложнения в виде пневмонии. 3 февраля 46-летняя горожанка умерла в больнице.

Вспышка кори в Украине: количество заболевших стремительно растет

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в январе 2019 года корью в Украине заболело 15095 человек - 6364 взрослых и 8731 ребенок.

Отметим, за весь прошлый год корью заболели около 54,5 тысячи человек. Таким образом заболеваемость выросла более чем в три раза.

Эпидемиологи отмечают, что в 2018 году ежедневно регистрировалось 50 заболевших, а сначала 2019 года - от 300 до 400. Тем не менее в Минздраве решили не объявлять в стране эпидемию кори.

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Вакцина, Минздрав, Корь, Кривой Рог, Вакцинация.
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