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Вспышка кори в Украине: количество заболевших стремительно растет

Вспышка кори в Украине: количество заболевших стремительно растет
14:44 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: В Минздраве обеспокоены ростом заболеваемости корью в стране, так только за последний месяц заболели 15 тысяч человек.

Более 15 тыс. украинцев заболели корью в январе 2019. Только вакцинация остановит распространения заболевания, заявляют в Министерстве здравоохранения в понедельник, 4 февраля.

"Всего с 28 декабря 2018 по 1 февраля 2019 корью в Украине заболело 15095 человек - 6364 взрослых и 8731 ребенок. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 2651 человек: 908 взрослых и 1743 ребенка), Винницкой (1383 человека: 588 взрослых и 795 детей), Ровенской (1389 человек: 457 взрослых и 932 ребенка), Хмельницкой (1058 людей: 583 взрослых и 475 детей) областях и г.. Киев (1214 человек: 624 взрослых и 572 ребенка)", -говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что вакцинация - единственная надежная защита от кори, тем более, если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

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В Минздраве снова призвали родителей обязательно вакцинировать детей по календарю прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

Отметим, за весь прошлый год корью заболели около 54,5 тысячи человек. Таким образом заболеваемость выросла более чем в три раза.

Эпидемиологи отмечают, что в 2018 году ежедневно регистрировалось 50 заболевших, а сначала 2019 года - от 300 до 400. Тем не менее в Минздраве решили не объявлять в стране эпидемию кори.

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Вакцина, Минздрав, Эпидемия, Корь, Вакцинация.
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