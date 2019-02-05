Незаконно установленный билборд в Одессе повредил водопроводную трубу

Новости Украины: Причиной аварии водопровода в Одессе стал незаконно установленный рекламный щит.

В Одессе незаконно установленный на тротуаре большой рекламный щит продавил асфальт, повредив подземную трубу водовода, что стало причиной аварии и повлекло массовое отключение населения от воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании "Инфоксводоканал", прорыв водовода на Люстдорфской дороге, который привел также к автомобильным заторам, произошло из-за продавливания асфальта.

"Предварительным обследованием установлено, что по улице Люстдорфская дорога, 17, произошло продавление водовода диаметром 600 мм рекламным щитом компании "Евроборд", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что щит был установлен без согласования с "Инфоксводоканал" прямо над магистральной водопроводной линией большого диаметра. В компании утверждают, что на данном участке водопровода ранее аварийных ситуаций не возникало, водопровод не принадлежит к ряду изношенных.

В пресс-службе добавили, что в городе участились случаю, когда торговые объекты, сооружения и конструкции устанавливаются хаотически, без согласований с "Инфоксводоканалом".

"Это со временем приводит к печальным последствиям и аварийным ситуациям, а также препятствует оперативным ремонтным работам. Обращаем внимание, что специалисты компании "Евроборд" на сегодняшний момент так и не демонтировали незаконно установленный рекламный щит", - заявили в компании.

В настоящее время водоснабжение в домах не возобновлено. В свою очередь, в пресс-службе мэрии Одессы заявили, что рекламная конструкция установлена на основании разрешения, выданного в 2012 году, согласно комплексной схеме, утвержденной исполкомом. По данным мэрии, на данной схеме водовод не значится.

"Водовод проходит по проезжей части улицы, а конструкция - в районе тротуара. На месте прорыва есть старая асфальтная латка – видно, что раньше водопровод ремонтировали", - заявили в мэрии.

Сегодня в Одессе из-за прорыва водопровода прекращено водоснабжение в домах на нескольких улицах, затопило дороги и тротуары. Из-за этого в районе 1-й станции Люстдорфской дороги из-за большого количества воды образовался значительный транспортный затор, многие легковые автомобили не смогли проехать.