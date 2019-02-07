Сводка ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ

Новости Украины: Боевики четырежды обстреляли позиции Объединенных сил, пострадавших нет.

Незаконные вооруженные формирования четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил в четверг по состоянию на 18.00, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск четыре раза, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… В результате коварных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - говорится в сводке.

Боевики обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у с.Водяное Волновахского района Донецкой области, из автоматических гранатометов и стрелкового оружия – у с.Крымское Новоайдарского района Луганской области. Также позиции Объединенных сил были дважды обстреляны в районе с.Троицкое Попаснянского района из минометов калибра 120 и 82 мм.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сети появилось видео уничтожения в зоне проведения Операции Объединенных сил бронетехники оккупационных войск РФ.